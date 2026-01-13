Россиян научили безопасно сдавать квартиры

Юрист Хаминский: Правильный договор защитит от рисков при сдаче жилья в аренду

Правильно составленный договор защитит собственника от главных рисков при сдаче жилья в аренду. Безопасно зарабатывать на квартирах научил россиян руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области юрист Александр Хаминский, пишет RT.

Специалист отметил, что для хозяев частыми проблемами становятся сохранность квартиры и регулярность оплаты. «Чтобы избежать возможных проблем в будущем, необходимо составлять договор найма с детальным описанием квартиры, имущества, четкими условиями оплаты, обязанностей, сроками, порядком расторжения и передачи залога», — посоветовал Хаминский.

Эксперт подчеркнул, что все нюансы в документе нужно прописать максимально подробно — в том числе стоит указать возможность и сроки изменения арендной платы, порядок передачи средств, а также на ком лежит обязанность по оплате коммунальных услуг.

«В договоре должно быть указано, кто будет проживать совместно с нанимателем, запрет или разрешение на содержание домашних животных, порядок проведения текущего ремонта», — добавил Хаминский.

Специалист также порекомендовал в день выдачи ключей оформить акт приема-передачи жилого помещения. С момента подписания такого документа арендатор будет нести ответственность за сохранность квартиры. При этом сам договор аренды Хаминский посоветовал заключать на 11 месяцев, чтобы не пришлось регистрировать его в Росреестре.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества с арендой квартир. Злоумышленники размещают объявления о сдаче квартиры в аренду на популярных сервисах. Связавшись с автором объявления, жертва узнает, что квартира действительно сдается в аренду, на данный момент свободна и для ее брони требуется предоплата. В некоторых случаях мошенники обещают выслать контактные данные менеджера, который занимается сдачей объекта. Когда жертва переходит по присланной ссылке, ей предлагается ввести свои банковские реквизиты.