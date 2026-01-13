Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:59, 13 января 2026Экономика

Россиян научили безопасно сдавать квартиры

Юрист Хаминский: Правильный договор защитит от рисков при сдаче жилья в аренду
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Правильно составленный договор защитит собственника от главных рисков при сдаче жилья в аренду. Безопасно зарабатывать на квартирах научил россиян руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области юрист Александр Хаминский, пишет RT.

Специалист отметил, что для хозяев частыми проблемами становятся сохранность квартиры и регулярность оплаты. «Чтобы избежать возможных проблем в будущем, необходимо составлять договор найма с детальным описанием квартиры, имущества, четкими условиями оплаты, обязанностей, сроками, порядком расторжения и передачи залога», — посоветовал Хаминский.

Эксперт подчеркнул, что все нюансы в документе нужно прописать максимально подробно — в том числе стоит указать возможность и сроки изменения арендной платы, порядок передачи средств, а также на ком лежит обязанность по оплате коммунальных услуг.

«В договоре должно быть указано, кто будет проживать совместно с нанимателем, запрет или разрешение на содержание домашних животных, порядок проведения текущего ремонта», — добавил Хаминский.

Специалист также порекомендовал в день выдачи ключей оформить акт приема-передачи жилого помещения. С момента подписания такого документа арендатор будет нести ответственность за сохранность квартиры. При этом сам договор аренды Хаминский посоветовал заключать на 11 месяцев, чтобы не пришлось регистрировать его в Росреестре.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества с арендой квартир. Злоумышленники размещают объявления о сдаче квартиры в аренду на популярных сервисах. Связавшись с автором объявления, жертва узнает, что квартира действительно сдается в аренду, на данный момент свободна и для ее брони требуется предоплата. В некоторых случаях мошенники обещают выслать контактные данные менеджера, который занимается сдачей объекта. Когда жертва переходит по присланной ссылке, ей предлагается ввести свои банковские реквизиты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России назвали возможную причину отставки командующего на СВО генерала

    «Там сейчас сосредоточены деньги». Где лучше искать работу в 2026 году

    «Цель — заставить купить больше». Как россиян обманывают в магазинах и на маркетплейсах

    Мировые цены на серебро достигли максимума

    Случайно выбившим зуб россиянам назвали меры экстренной самопомощи

    Военкор Руденко назвал Сырского дураком из-за его заявления о планах России в Одессе

    Задержание мужчины с крупной партией наркотиков в такси попало на видео

    Соведущий Малышевой провалился под лед и отморозил ногу

    Военкор раскрыл цель ударов по Киеву

    Уничтоживший десятки бойцов ВСУ удар «Искандера» попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok