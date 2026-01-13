Реклама

15:38, 13 января 2026Экономика

Россиянам дали прогноз по магнитным бурям

РАН: Геомагнитная обстановка будет возмущенной, но сильных бурь не ожидается
Нина Ташевская
Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Всю предстоящую неделю геомагнитная обстановка на Земле будет возмущенной, но сильных бурь ждать не стоит. Такой прогноз дали россиянам специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в своем Telegram-канале.

По данным ученых, на обращенной к Земле стороне Солнца видны несколько средних корональных дыр и небольших источников быстрого солнечного ветра — в течение недели они будут формировать повышенный геомагнитный фон с отдельными желтыми и красными всплесками.

При этом предвестников сильных магнитных бурь специалисты пока не наблюдают.

Ранее руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН Сергей Богачев предупредил россиян, что в 2026 году будет много магнитных бурь.

Ожидается около пяти-шести вспышек высшего балла X на Солнце, в среднем на два месяца придется по одной вспышке, уточнил специалист.

