Россиянам дали прогноз по магнитным бурям

Всю предстоящую неделю геомагнитная обстановка на Земле будет возмущенной, но сильных бурь ждать не стоит. Такой прогноз дали россиянам специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в своем Telegram-канале.
По данным ученых, на обращенной к Земле стороне Солнца видны несколько средних корональных дыр и небольших источников быстрого солнечного ветра — в течение недели они будут формировать повышенный геомагнитный фон с отдельными желтыми и красными всплесками.
При этом предвестников сильных магнитных бурь специалисты пока не наблюдают.
Ранее руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН Сергей Богачев предупредил россиян, что в 2026 году будет много магнитных бурь.
Ожидается около пяти-шести вспышек высшего балла X на Солнце, в среднем на два месяца придется по одной вспышке, уточнил специалист.