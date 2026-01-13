Реклама

18:09, 13 января 2026

Россиянам дали советы по спасению тормозов от поломок

Эксперты назвали правила, которые спасут тормозную систему от быстрого износа
Марина Аверкина

Фото: Tricky_Shark / Shutterstock / Fotodom  

Тормозная система — одна из самых важных в автомобиле. От ее эффективности зависит безопасность водителя, пассажиров и всех участников дорожного движения. Чтобы избежать экстренных ситуаций, важно своевременно замечать признаки износа тормозных дисков и колодок. На что следует обращать внимание, «Ленте.ру» рассказали эксперты компании Brannor.

Контроль толщины колодок и их своевременная замена — верный способ избежать дорогого ремонта. Для этого достаточно раз в полгода совершать визит в автосервис для осмотра и профилактики, а раз в 10 месяцев — для обслуживания тормозной системы.

При установке новых колодок крайне важен этап прикатки, когда первые 200–300 километров езды обходятся без резких торможений. Это помогает сформировать единую плоскость дисков и колодок для ровного и плотного контакта. Неправильная или отсутствующая прикатка приводит к появлению шумов, дискомфорту при торможении и более быстрому износу системы.

Это может произойти и из-за перегрева ее элементов. Чтобы этого не случилось, достаточно избегать длительного и интенсивного торможения на высоких скоростях — например, на длинных спусках. В этом случае лучше применять торможение двигателем, периодически давая возможности тормозной системе остыть. Это поможет сохранить ресурс колодок и дисков, минимизировать риск появления трещин.

Износ тормозных компонентов будет неравномерным, если в системе есть неисправности. Например, в случае заклинивания поршней или направляющих суппорта. Это ухудшает качество торможения и может привести перегреву дисков и даже отказу системы. Проблема решается периодической диагностикой и заменой комплектующих при необходимости.

Своевременная замена тормозной жидкости предотвратит «преждевременное старение» и загрязнение гидравлической системы тормозов и снизит нагрузку на колодки.

Покупать стоит только сертифицированные колодки и диски от проверенных производителей, которые используют современные материалы и технологии, обеспечивают технический контроль, гарантируют своей продукции стабильную работу даже при больших нагрузках.

Правильная установка тормозных дисков и колодок — гарантия эффективной и безопасной работы всей тормозной системы. Определить ее состояние самостоятельно — сложно. Чтобы она служила долго и надежно, доверять диагностику и обслуживание лучше всего только профессионалам.

Ранее в Госдуме предложили упростить регистрацию тюнинга машин.

