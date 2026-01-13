Реклама

Экономика
10:33, 13 января 2026Экономика

Россиянам назвали подходящий для поиска новой работы месяц

Аналитик Бузунова: Приступать к поискам новой работы стоит в начале февраля
Кирилл Луцюк

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Хорошее время для начала поиска новой работы — это период с февраля по апрель. Об этом радиостанции «Говорит Москва» заявила руководитель отдела внешних коммуникаций HH.RU Мария Бузунова.

По ее словам, именно в этот период компании начинают реализовывать годовые планы и открывают новый набор сотрудников. Впрочем, как уточнила эксперт, открыть резюме можно и в январе, так как пока еще не все соискатели отошли от новогодних каникул, активность населения низкая, а значит, и уровень конкуренции ниже.

Ранее сообщалось, что в России мошенники все чаще используют тему поиска работы как удобный предлог для установления контакта, завоевания доверия и кражи денег или персональных данных. Динамику роста эксперты объяснили изменением поведения соискателей и трансформацией рынка труда. Чаще всего с жульническими схемами сталкиваются граждане, откликающиеся на предложения удаленной занятости без требований к опыту и квалификации. Также часто инциденты связаны с фиктивными вакансиями в сфере доставки и логистики, где мошенники прикрываются именами известных сервисов и брендов.

    Россиянам назвали подходящий для поиска новой работы месяц

