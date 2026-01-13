Россияне организовали «Грибной храм» для духовной терапии в Таиланде и угодили под арест

Двое россиян организовали на тайском курорте Пхукет клинику «Грибной храм» и угодили под арест. Подробностями истории поделился местный портал The Phuket News.

Уточняется, что соотечественники, идентифицированные как «господин Ринат», «господин Александр» и «госпожа Ландыш», продавали иностранным туристам галлюциногены для «снятия стресса и духовной терапии». 12 января в ходе санкционированного судом рейда в арендованном доме в районе Равай следователи изъяли 140 упакованных пакетов псилоцибиновых грибов общим весом около 10 килограммов.

Операция была проведена после получения полицией жалобы на то, что россияне выдавали себя за экспертов в альтернативных методах лечения стресса. Стражи правопорядка сообщили, что некоторые клиенты «Грибного храма» пьянели после употребления грибов и были вынуждены платить за услугу — это вызвало опасения по поводу общественной безопасности, распространения наркотиков и потенциального ущерба туристическому имиджу Пхукета.

Как пишет источник, «господин Ринат» и «господин Александр» были арестованы на месте происшествия, а «госпожа Ландыш» скрылась до прибытия полиции. Злоумышленникам предъявили обвинение в хранении наркотического вещества пятой категории с целью продажи без разрешения.

Изъятые в «Грибном храме» улики передали следователям для дальнейшего судебного разбирательства. Расследование продолжается.

Ранее на этом же азиатском курорте туриста из России арестовали за продажу наркотиков. Перед этим полицейские под прикрытием заказали у него кокаин.