Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:25, 13 января 2026Путешествия

Россияне организовали «Грибной храм» для духовной терапии в Таиланде и угодили под арест

Двух россиян арестовали на Пхукете за лечение туристов галлюциногенными грибами
Алина Черненко

Фото: Region 8 Police

Двое россиян организовали на тайском курорте Пхукет клинику «Грибной храм» и угодили под арест. Подробностями истории поделился местный портал The Phuket News.

Уточняется, что соотечественники, идентифицированные как «господин Ринат», «господин Александр» и «госпожа Ландыш», продавали иностранным туристам галлюциногены для «снятия стресса и духовной терапии». 12 января в ходе санкционированного судом рейда в арендованном доме в районе Равай следователи изъяли 140 упакованных пакетов псилоцибиновых грибов общим весом около 10 килограммов.

Материалы по теме:
«Иностранцы раздеваются догола и пляшут» Таиланд считают раем для белых туристов. Что манит их туда вновь и вновь?
«Иностранцы раздеваются догола и пляшут»Таиланд считают раем для белых туристов. Что манит их туда вновь и вновь?
15 сентября 2022
Россияне стали частыми посетителями Таиланда. Какой курорт выбрать для отдыха и зимовки?
Россияне стали частыми посетителями Таиланда.Какой курорт выбрать для отдыха и зимовки?
13 мая 2025

Операция была проведена после получения полицией жалобы на то, что россияне выдавали себя за экспертов в альтернативных методах лечения стресса. Стражи правопорядка сообщили, что некоторые клиенты «Грибного храма» пьянели после употребления грибов и были вынуждены платить за услугу — это вызвало опасения по поводу общественной безопасности, распространения наркотиков и потенциального ущерба туристическому имиджу Пхукета.

Как пишет источник, «господин Ринат» и «господин Александр» были арестованы на месте происшествия, а «госпожа Ландыш» скрылась до прибытия полиции. Злоумышленникам предъявили обвинение в хранении наркотического вещества пятой категории с целью продажи без разрешения.

Изъятые в «Грибном храме» улики передали следователям для дальнейшего судебного разбирательства. Расследование продолжается.

Ранее на этом же азиатском курорте туриста из России арестовали за продажу наркотиков. Перед этим полицейские под прикрытием заказали у него кокаин.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина совершила массированную атаку на Крым

    Подо льдами Гренландии есть сверхсекретная военная база. Что о ней известно

    Глутамат, нитраты, сахзамы и пальмовое масло. Что из этого на самом деле вредно

    Китай пообещал США ответить на введение пошлин за сотрудничество с Ираном

    Назван возможный источник инфекции у младенцев в роддоме Новокузнецка

    Бывший сенатор-миллиардер в тюремной робе и с улыбкой попал на видео в «Черном дельфине»

    Врач дала шесть советов для снижения риска заразиться гриппом

    Россияне организовали «Грибной храм» для духовной терапии в Таиланде и угодили под арест

    Яна Рудковская показала внешность на фото с первой встречи с Плющенко

    Биолог нашла странную деталь в истории с массовой гибелью младенцев в роддоме Новокузнецка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok