08:27, 13 января 2026Россия

Россиянин прокатился на тюбинге и сломал позвоночник

Житель Зеленогорска прокатился на тюбинге в экстрим-парке и сломал позвоночник
Майя Назарова

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress

Житель Зеленогорска Красноярского края прокатился на тюбинге в экстрим-парке и сломал позвоночник. Об этом стало известно порталу Ngs24.ru.

По сведениям российского издания, мужчину подбросило на искусственном трамплине, после этого подняться самостоятельно он уже не смог.

Супруга горожанина рассказала, что в экстрим-парке оборудованы три горки. По ее словам, никаких инструкторов на территории не было. Отдыхающих не предупреждали о возможных рисках на трассе.

Женщина уверена, что горка небезопасна. Ее супругу предстоит долгая реабилитация, прежде чем он сможет начать ходить. Россиянка написала заявление в полицию.

В экстрим-парке ситуацию не стали комментировать.

Ранее сообщалось, что во Владимирской области девятилетний мальчик не выжил после катания на тюбинге. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

