Россиянка заработала на питании в детских садах более 1,8 миллиарда рублей

Во Владивостоке осудят участницу картельного сговора в сфере детского питания. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Она обвиняется по статье 178 УК РФ («Ограничение конкуренции»). По данным следствия, в период с 2021 по 2022 год обвиняемая в составе преступной группы принимала участие в картельном сговоре с целью ограничения конкуренции и монополизации рынка по оказанию услуг питания в дошкольных образовательных учреждениях города.

Участники сговора искусственно устраняли конкурентов на электронных торгах. В результате подконтрольные им компании получали контракты по максимальной цене, что исключало экономию средств бюджета. Их доход от незаконной деятельности составил более 1,8 миллиарда рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В отношении еще троих фигурантов, скрывшихся от следствия, уголовное дело выделено в отдельное производство. Они объявлены в розыск.

Ранее сообщалось, что в России пресекли картельный сговор при организации детского питания.