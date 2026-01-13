Российский самолет опасно сблизился в небе с другим лайнером из-за ошибки диспетчера

Российский самолет опасно сблизился в небе над Казахстаном с другим лайнером

Российский самолет с пассажирами опасно сблизился в небе над Казахстаном с другим лайнером из-за ошибки диспетчера. Об этом сообщает Telegram-канал «Авиаторщина».

Уточняется, что инцидент произошел рано утром 10 января. Отечественный борт летел из Москвы в Самарканд, а самолет Uzbekistan Airways — из Термеза в Москву. Оба судна следовали по встречному курсу, но не должны были пересечься. Однако экипаж российского лайнера запросил разрешение на набор высоты и получил его, хотя это было опасно.

Когда расстояние между бортами критически сократилось, сработала бортовая система предупреждения столкновения самолетов в воздухе. Диспетчеры дали соответствующие указания и оба судна благополучно продолжили полет. Проводится расследование по факту случившегося.

Ранее пассажиров самолета United Airlines пришлось эвакуировать после его столкновения с другим бортом в аэропорту Хьюстона, США. После произошедшего оба самолета вернулись к выходам на посадку.