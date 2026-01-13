Реклама

12:39, 13 января 2026Силовые структуры

Рубящий спецназовцев топором окровавленный россиянин попал на видео

В Армавире при задержании неадекват напал с топором на спецназ
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

В Армавире неадекватный мужчина при задержании напал с топором на спецназовцев. Оперативное видео опубликовала официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

На кадрах виден рубящий силовиков топором, он наносит удары по щиту, его скручивают и укладывают на землю. При этом мужчина был весь в крови.

Несколько дней назад в полицию обратилась жительница Краснодара и пожаловалась на незнакомца, который причинил ей телесные повреждения. Сотрудники полиции установили личность напавшего и его местонахождение. Он доставлен к следователю. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Москве будут судить мужчину, который нанес топором 170 ударов инвалиду.

