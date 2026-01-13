Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:29, 13 января 2026Забота о себеЭксклюзив

Случайно выбившим зуб россиянам назвали меры экстренной самопомощи

Врач Кузуб: Сохранить выбитый зуб можно, если быстро установить его на место
Наталья Обрядина

Фото: Maria Sbytova / Shutterstock / Fotodom  

Стоматолог и заместитель главного врача клиники Atribeaute Яна Кузуб назвала меры первой помощи, которые повысят шансы сохранить выбитый зуб, если нет возможности быстро обратиться к врачу. Своими рекомендациями она поделилась с россиянами в ходе беседы с «Лентой.ру».

Прежде всего, по словам Кузуб, надо убедиться, что у человека с выбитым зубом нет сильного кровотечения изо рта, перелома челюсти или подозрения на сотрясение мозга. Если этих повреждений нет, она рекомендовала аккуратно прополоскать ротовую полость чистой водой, чтобы удалить кровь, и найти выбитый зуб. Врач предупредила, что брать его можно только за ту часть, что видна во рту, — корень трогать нельзя, иначе можно повредить живые клетки, от которых зависит, сможет ли зуб прижиться.

Если зуб упал на землю и испачкался, Кузуб посоветовала аккуратно ополоснуть его чуть теплой водой или физраствором в течение трех-пяти секунд. Также допускается очистить зуб собственной слюной, но тереть его нельзя. «Затем следует как можно быстрее установить зуб в лунку десны. Посмотрите на симметричный зуб с другой стороны и ориентируйтесь на его положение. После этого аккуратно сомкните челюсти, слегка прикусив чистую салфетку. Нахождение зуба в естественной среде многократно увеличивает шансы сохранить его жизнеспособность», — отметила стоматолог.

Материалы по теме:
«Просто так отменить их было нельзя» Как россиян заставили забыть старые праздники и полюбить новые
«Просто так отменить их было нельзя»Как россиян заставили забыть старые праздники и полюбить новые
7 января 2021
Как быстро избавиться от похмелья: самые эффективные способы помочь себе после застолья и не уйти в запой
Как быстро избавиться от похмелья:самые эффективные способы помочь себе после застолья и не уйти в запой
25 февраля 2023

Если же самостоятельно вернуть зуб на место не получилось, Кузуб порекомендовала поместить его в холодное молоко или физраствор и срочно отправляться к врачу. Очень важно попасть к специалисту в течение 60 минут после травмы. Промедление даже на полчаса может значительно снизить вероятность успешного приживления, подчеркнула врач.

Ранее стоматолог Кристина Савостян предупредила о провоцирующей головную боль привычке. По ее словам, причиной мигрени может стать бруксизм.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Слова Соловьева о новой СВО вызвали возмущение в Армении и Узбекистане. Почему ведущий столкнулся с резкой критикой в свой адрес?

    «Жалобы "в никуда" редко дают эффект». Куда и как лучше жаловаться на плохую уборку снега

    Как увеличить отпускные. Пять простых и законных способов

    Путин передал под временное управление активы еще двух западных компаний

    Российский самолет опасно сблизился в небе с другим лайнером из-за ошибки диспетчера

    Россияне назвали любимые города для поездок на праздники

    Инспекторам ГИБДД упростят оформление нарушителей

    В Совфеде назвали условие для возобновления диалога России с Европой

    В доме экс-члена одной из самых известных российских ОПГ обнаружили наркогостиницу

    Назван фаворит на пост главного тренера «Реала»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok