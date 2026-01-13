Реклама

18:14, 13 января 2026Силовые структуры

Российский врач получила приговор из-за случаев сифилиса у иностранцев

В Якутии не указавшей сифилис у двух иностранцев врач получила 2,5 года условно
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Якутии Мирнинский суд приговорил врача-дерматовенеролога районной больницы, не указавшую случаи сифилиса у двух иностранцев, к 2,5 года лишения свободы условно. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов Республики Саха (Якутия).

Женщина обвиняется по части 2 статьи 292 УК РФ («Служебный подлог»). Во время заседания свою вину она не признала, ссылаясь на клинические рекомендации Минздрава и отсутствие активной инфекции у пациентов. Суд признал ее виновной и назначил лишение свободы условно с испытательным сроком три года с лишением права заниматься врачебной деятельностью, связанной с проведением медицинского освидетельствования граждан на 1,5 года.

Как установил суд, в период с 2023 по 2024 годы фигурантка умышленно вносила заведомо ложные данные об отсутствии инфекционных заболеваний в медицинские заключения. Она не указала инфекцию у пациентов из Киргизии и Армении, несмотря на положительные результаты анализов. Женщина не зарегистрировала эти два случая и не назначила лечения. Кроме того, она не сообщила в органы о выявленных фактах инфекционного заболевания, которое представляет опасность для окружающих.

Ранее сообщалось, что в Уфе директор одной из гимназий города попала под две уголовные статьи из-за беременной женщины.

