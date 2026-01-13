США приобрели и испытали вызывающее «гаванский синдром» оружие

CNN: Пентагон приобрел и испытал оружие, вызывающее «гаванский синдром»

Пентагон получил и испытал оружие, вызывающее случаи так называемого гаванского синдрома. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Министерство обороны США более года тестировало приобретенное в ходе секретной операции устройство, которое, по мнению некоторых следователей, может быть причиной ряда загадочных заболеваний, поражающих американских шпионов, дипломатов и военнослужащих, известных под названием "гаванский синдром"», — говорится в публикации.

Отмечается, что речь идет о загадочном заболевании, первые сообщения о котором появились в конце 2016 года. Тогда группа американских дипломатов, работавших в кубинской столице Гаване, начала сообщать о симптомах, соответствующих травме головы, включая головокружение и сильные головные боли.

Как утверждается, приобретенное Пентагоном устройство генерирует импульсные радиоволны, которые, по мнению ряда чиновников и ученых, могут служить причиной так называемых акустических атак. По данным собеседников телеканала, американские чиновники приобрели аппарат в конце президентского срока Джо Байдена и заплатили за него «восьмизначную сумму».

Ранее издание New York Post со ссылкой на показания сотрудника охраны венесуэльского лидера Николаса Мадуро рассказало, что американские военные применили неизвестное мощное оружие во время операции по захвату.