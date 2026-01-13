Стало известно о недовольстве Трампа генпрокурором США

Independent: Трамп недоволен работой генпрокурора США Бонди

Президент США Дональд Трамп недоволен работой главы Минюста и генпрокурора Пэм Бонди из-за неэффективной реализации его планов. Об этом сообщает издание Independent со ссылкой на источники в администрации Трампа.

«Конкретные претензии включают в себя предполагаемую неспособность Бонди привлечь к ответственности таких лиц, как [экс-директор ФБР] Джеймс Коми и [генеральный прокурор Нью-Йорка] Летиция Джеймс, а также ее работу с материалами дела [скандального финансиста Джеффри] Эпштейна», — сказано в сообщении.

Сообщается, что Трамп рассчитывает на более решительное следование его целям со стороны Министерства юстиции США. При этом издание отмечает, что публично Трамп демонстрирует поддержку Бонди и заявляет, что удовлетворен ее работой.

В июле ФБР Кэш Патель потребовал отставки Бонди на фоне их разногласий по делу финансиста Джеффри Эпштейна. В Белом доме в ответ на просьбу дать комментарии заявили, что любая попытка посеять раздор в команде президента Трампа беспочвенна.