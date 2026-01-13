Стоимость элитного жилья в Москве подсчитали в мандаринах и гирляндах

NF GROUP: Квадрат элитного жилья в Москве к концу 2025-го стоил 50 км гирлянды

К концу 2025 года квадратный метр элитного жилья в новостройках Москвы стоил столько же, сколько 40-50 километров гирлянды среднего ценового сегмента. Его стоимость в соответствующем эквиваленте подсчитали эксперты NF GROUP совместно с «Аеон Девелопмент», результаты исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

По информации специалистов, по предварительным итогам прошедшего года, средневзвешенная цена квадрата на первичном рынке элитного жилья в сегментах премиум и делюкс составила 2,25 миллиона рублей. Аналитики отметили, что положительная динамика показателя достигла 16 процентов за год.

Решив узнать, какие праздничные атрибуты сопоставимы по стоимости с квадратным метром в элитной новостройке, аналитики пришли к выводу, что за вышеуказанную сумму удастся приобрести 40-50 километров гирлянды либо 10-12 тонн мандаринов. Подобное количество фруктов, отметили эксперты, примерно соответствует годовому запасу для одного крупного жилого квартала с тремя-четырьмя тысячами жителей.

Ранее стоимость жилья подсчитали в зарплатах россиян.

