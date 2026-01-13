Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:31, 13 января 2026Экономика

Стоимость элитного жилья в Москве подсчитали в мандаринах и гирляндах

NF GROUP: Квадрат элитного жилья в Москве к концу 2025-го стоил 50 км гирлянды
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

К концу 2025 года квадратный метр элитного жилья в новостройках Москвы стоил столько же, сколько 40-50 километров гирлянды среднего ценового сегмента. Его стоимость в соответствующем эквиваленте подсчитали эксперты NF GROUP совместно с «Аеон Девелопмент», результаты исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

По информации специалистов, по предварительным итогам прошедшего года, средневзвешенная цена квадрата на первичном рынке элитного жилья в сегментах премиум и делюкс составила 2,25 миллиона рублей. Аналитики отметили, что положительная динамика показателя достигла 16 процентов за год.

Решив узнать, какие праздничные атрибуты сопоставимы по стоимости с квадратным метром в элитной новостройке, аналитики пришли к выводу, что за вышеуказанную сумму удастся приобрести 40-50 километров гирлянды либо 10-12 тонн мандаринов. Подобное количество фруктов, отметили эксперты, примерно соответствует годовому запасу для одного крупного жилого квартала с тремя-четырьмя тысячами жителей.

Ранее стоимость жилья подсчитали в зарплатах россиян.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Погружают в каменный век». Киев накрыл блэкаут. Горожане спят в куртках и греют кирпичи как в СССР

    Россиянам хотят пересаживать органы «генетически идеальных» свиней. Чем это может закончиться

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Клинтоны не захотели давать показания по делу Эпштейна

    Коммунальщики заплатили ребенку сотни тысяч рублей за упавшую крышку электрощитка

    На Западе рассказали о насмешках «союзника Путина» над Британией

    Пассажир попал в психбольницу по вине авиакомпании и решил засудить ее на миллионы рублей

    Обнаружены скрытые факторы ускорения развития болезни Альцгеймера

    ВС России выбили ВСУ из школы в Гуляйполе

    Звезда «Гарри Поттера» нашла необычный способ заработать на пластику груди

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok