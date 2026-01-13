Реклама

17:25, 13 января 2026Силовые структуры

Задержание мужчины с крупной партией наркотиков в такси попало на видео

В Москве задержан мужчина, везший в такси крупную партию наркотиков
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Москве задержание такси с крупной партией наркотиков попало на видео. Соответствующие кадры опубликовал «РЕН ТВ» в своем Telegram-канале.

На видео показано, как правоохранители вывели из такси мужчину в белом капюшоне и надели на него наручники. После этого его обыскали и нашли черные перевязанные пакетики.

В результате правоохранители задержали 31-летнего пассажира. При проверке документов он вел себя подозрительно. У мужчины были обнаружены пакеты с порошком. Найденное вещество отправили на экспертизу, которая показала, что внутри находилось вещество N-метилэфедрон весом около 100 граммов.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Он арестован.

Ранее сообщалось, что в Донецкой народной республике (ДНР) попало на видео задержание наркокурьера с 50 килограммами вещества.

