Террорист из «Крокуса» рассказал о своих мыслях во время теракта

Военный суд начал допрос одного из участников теракта в «Крокусе»

2-й Западный окружной военный суд продолжает рассмотрение уголовного дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом пишет ТАСС.

На выездном заседании суд допросил одного из четырех исполнителей — Далерджона Мирзоева (внесен в России в перечень террористов и экстремистов). Он заявил, что в момент теракта осознал, что станет целью российских силовиков. Мирзоев также добавил, что все нападавшие использовали кнопочные телефоны.

Террорист рассказал, что Шамсидин Фаридуни (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) перед атакой поил боевиков водой с подмешанным наркотиком.

Ранее сообщалось, что исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» проходили подготовку на террористических базах в Турции и Афганистане.

Теракт в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье произошел вечером 22 марта 2024 года. Группа вооруженных террористов проникла в здание и открыла прицельный огонь по людям, а также подожгла здание, заблокировав внутри посетителей.