Мир
23:14, 13 января 2026Мир

Трамп спародировал Байдена

Трамп спародировал кашель Байдена
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп в ходе своей речи в Детройте спародировал кашель бывшего главы Белого дома Джо Байдена. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вы когда-нибудь замечали, что Джо всегда кашлял перед выступлением?» — сказал американский лидер. Затем политик спародировал кашель своего предшественника.

Ранее Трамп назвал Байдена дураком из-за Украины. «Байден передал [Украине] 350 миллиардов долларов, и кто знает, что с ними произошло. Он тратил деньги, как дурак. Он был дураком», — сказал он.

До этого Трамп поиздевался над Байденом из-за его когнитивных способностей. По его мнению, Байден не смог бы отличить жирафа от бегемота.

