Трампа застали врасплох напоминанием об одном его обещании

Трамп забыл об обещании выплатить американцам по $2000 с прибылей от тарифов

Президент США Дональд Трамп забыл о своем обещании выплатить каждому американцу по две тысячи долларов с прибылей от тарифов. Напоминание журналистки The New York Times Кэти Роджерс, которая подняла эту тему во время интервью, застало американского лидера врасплох.

Роджерс спросила, когда Трамп выплатит обещанные американским гражданам деньги из тарифных доходов. Он сначала растерялся, но затем взял себя в руки и заверил, что сделает это до конца года.

«Я сделал это? Когда я это сделал? Ну, я имею в виду... я дал 1776 долларов для военных. Когда американцы получат эти чеки? Ну, я собираюсь. Тарифные средства настолько значительны, что я смогу выдать две тысячи долларов где-то... в конце года», — сказал американский лидер.

Ранее Трамп назвал противников пошлин дураками и объяснил их преимущества для США. «Мы теперь самая богатая и уважаемая страна в мире с почти нулевой инфляцией и рекордной ценой акций на фондовом рынке», — подчеркнул он.