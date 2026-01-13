Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:51, 13 января 2026Мир

Трампа застали врасплох напоминанием об одном его обещании

Трамп забыл об обещании выплатить американцам по $2000 с прибылей от тарифов
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп забыл о своем обещании выплатить каждому американцу по две тысячи долларов с прибылей от тарифов. Напоминание журналистки The New York Times Кэти Роджерс, которая подняла эту тему во время интервью, застало американского лидера врасплох.

Роджерс спросила, когда Трамп выплатит обещанные американским гражданам деньги из тарифных доходов. Он сначала растерялся, но затем взял себя в руки и заверил, что сделает это до конца года.

«Я сделал это? Когда я это сделал? Ну, я имею в виду... я дал 1776 долларов для военных. Когда американцы получат эти чеки? Ну, я собираюсь. Тарифные средства настолько значительны, что я смогу выдать две тысячи долларов где-то... в конце года», — сказал американский лидер.

Ранее Трамп назвал противников пошлин дураками и объяснил их преимущества для США. «Мы теперь самая богатая и уважаемая страна в мире с почти нулевой инфляцией и рекордной ценой акций на фондовом рынке», — подчеркнул он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России обсуждают «важную отставку» генерала, который годами командует в зоне СВО. Его снова обвиняют в неоправданных потерях

    Россиянам хотят пересаживать органы «генетически идеальных» свиней. Чем это может закончиться

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Вычислена цель вторгшегося в Солнечную систему «инопланетного корабля»

    Натурализованный американец Уайлд раскритиковал спортивную федерацию в России

    НАБУ подготовит подозрение Юлии Тимошенко

    Армия России совершила мощный прорыв на лиманском направлении

    Несколько стран предостерегли США от одного действия

    Вооружение китайского «Терминатора» показали на видео

    Украинские силовики ворвались с обысками в офис партии Тимошенко

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok