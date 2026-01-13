Реклама

Трое жителей одного российского города не забрали выигранные полмиллиарда

Три жителя Свердловской области не пришли за выигранным в лотерею полумиллиардом
Екатерина Щербакова
Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press

Три жителя Свердловской области за первые 13 дней января 2026 года выиграли в лотереях «Столото» в общей сумме почти полмиллиарда рублей, но до сих пор не пришли за выигрышем. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на представителей компании.

«Возможно, он или она еще не знают о своем везении», — добавил собеседник агентства.

Первыми же везунчиками года стали свердловчанин, жители Тюменской и Новосибирской областей. Каждый из них получил свыше 333 миллионов рублей.

Ранее житель Соединенных Штатов выиграл второй крупнейший в истории лотерейный джекпот в канун Рождества. Он стал обладателем 143 миллиардов рублей.

