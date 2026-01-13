Украинские мошенники начали обманывать европейцев вместо россиян

РИА Новости: Украинские мошенники переключили внимание с россиян на европейцев

Украинские телефонные мошенники переключились с россиян на жителей европейских стран. Об этом сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в интервью РИА Новости.

Он пояснил, что это связано с предпринимаемыми в России мерами по противодействию киберпреступности. «Что касается украинских колл-центров, то они стали ориентироваться в том числе на другие направления "работы"», — рассказал собеседник агентства.

Отмечается, что сотрудники украинских колл-центров звонят более чем в 20 стран Европы и СНГ, при этом в некоторые дни они совершают до двух миллионов звонков.

Ранее в МВД России предупредили о новом способе кражи личных данных: мошенники начали заражать устройства вирусами под видом помощи в поиске родственников, которые пропали в зоне проведения спецоперации.