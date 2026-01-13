Реклама

19:15, 13 января 2026Культура

Уничтоженное издание Достоевского выставят на торги

Уникальное издание «Бесов» Достоевского выставят на торги за 1,2 миллиона рублей
Андрей Шеньшаков

Фото: Аукционный дом «Литфонд»

Уникальное издание романа Федора Достоевского «Бесы» 1935 года выставят на аукцион за 1,2 миллиона рублей. Об этом сообщает аукционный дом «Литфонд», который проводит торги.

По информации источника, речь идет о первом томе планировавшегося двухтомного издания. Известно, что оно было остановлено еще на стадии печати, а тираж так и не вышел за пределы сигнальных экземпляров — образцов, которые поступают из типографии в издательство для проверки перед запуском в продажу. Все напечатанные книги были уничтожены.

Ранее стало известно, что уникальные древние издания первопечатника Ивана Федорова и славянские рукописи XVI века будут выставлены на торги аукционного дома «Литфонд».

