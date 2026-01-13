Ущерб экономике от стихийных бедствий сократился почти наполовину

Munich Re: Ущерб мировой экономике от стихийных бедствий сократился на 40 %

Совокупный ущерб мировой экономике от стихийных бедствий в 2025 году составил 224 миллиарда долларов — это приблизительно на 40 процентов меньше, чем в 2024-м. О том, что показатель сократился почти наполовину, сообщается в обзоре немецкой перестраховочной компании Munich Re.

Специалисты отметили, что ущерб, нанесенный экономике в 2024 году природными катаклизмами, был оценен в 368 миллиардов долларов с учетом инфляции. Что касается объема застрахованного ущерба, в 2025-м он составил около 108 миллиардов долларов против 147 миллиардов годом ранее. Из этого следует, что в общем объеме ущерба были застрахованы практически 48 процентов потерь, тогда как средний показатель за долгосрочный период находился на уровне 30 процентов.

Между тем, по данным Munich Re, общее количество жертв стихийных бедствий в 2025 году выросло на 6,2 тысячи человек, до 17,2 тысячи человек. Аналитики добавили, что среднее значение за последние десять лет составляет 17,8 тысячи человек, а за последние 30 лет — 41,9 тысячи человек.

Ранее стало известно, что Японии предрекли разрушительное землетрясение магнитудой около 7,3 с эпицентром близ Токио. Вероятность того, что оно произойдет в ближайшие три десятилетия, в правительстве государства оценили примерно в 70 процентов. Прогнозируется, что стихийное бедствие может унести до 18 тысяч жизней, разрушить около 400 тысяч зданий и причинить экономический ущерб в размере 83 триллионов иен.