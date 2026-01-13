В Британии выступили с призывом к Западу по Украине

Прауд: Запад должен завершить конфликт на Украине, а не поддерживать финансово

Странам Запада следует сосредоточиться на завершении конфликта на Украине, а не на финансовой поддержке действующих украинских властей. С таким призывом выступил британский дипломат Иан Прауд в своем аккаунте социальной сети X.

«Конфликт на Украине должен завершиться, новое правительство должно быть избрано и коррумпированные члены режима [президента Украины Владимира] Зеленского привлечены к суду», — заявил он.

Так дипломат отреагировал на информацию о том, что правительство Норвегии намерено выделить Украине 400 миллионов долларов этой зимой.

Ранее Прауд заявлял, что Европа не в состоянии предложить конструктивный план урегулирования конфликта на Украине.