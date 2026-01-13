Реклама

14:55, 13 января 2026

В европейской стране отменили один налог из-за опечатки

ERR: В Эстонии из-за опечатки в законопроекте отменили налог на азартные игры
Вячеслав Агапов

Фото: fornStudio / Shutterstock / Fotodom  

В Эстонии из-за опечатки в законопроекте отменили налог на азартные игры. Об этом со ссылкой на члена финансовой комиссии Айвара Кокка сообщает Эстонская национальная телерадиовещательная корпорация (ERR).

По словам чиновника европейской страны, одобренный в декабре 2025 года законопроект должен был поэтапно снизить ставку налогообложения для онлайн-казино с шести до четырех процентов. Однако опечатка в тексте фактически привела к тому, что налог полностью отменился. Ошибку обнаружил юрист одного из онлайн-казино уже после вступления закона в силу.

«Азартные игры и дистанционные азартные игры выпали из налогов этого года, то есть те казино-игры, которые ведутся через интернет, в этом году не облагаются налогом», — пояснил Кокк.

Ошибку планируют исправить оперативно, но на корректировку закона уйдет около месяца, добавил член финансовой комиссии.

В ноябре 2025 года комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил смягчение налогообложения для букмекерских контор, предусмотренное на 2026 год. Вместо налога в пять процентов от принятых ставок планируется ввести налог в семь процентов на разницу между ставками и выигрышами. Ранее предусматривался налог на игорный бизнес в размере 5 процентов от ставок и 25 процентов налога на прибыль.

