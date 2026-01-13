Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:57, 13 января 2026Мир

В Германии назвали кратчайший путь к концу НАТО

Дотком: Притязания Трампа на Гренландию являются кратчайшим путем к концу НАТО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Anna Ross / Globallookpress.com

Напряженность между Европой и США из-за притязаний американского президента Дональда Трампа на Гренландию разрушает НАТО. Об этом в соцсети X заявил немецкий бизнесмен, создатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный под псевдонимом Ким Дотком.

Он отметил, что в связи с ситуацией вокруг острова европейские лидеры испытывают ненависть к Трампу и выступают против него. «Гренландия является кратчайшим путем к концу НАТО», — считает предприниматель.

Ранее в Конгресс США внесли законопроект об «аннексии Гренландии и предоставлении статуса штата». Отмечается, что данный закон даст Трампу полномочия в принятии «любых шагов, необходимых для аннексии или приобретения Гренландии».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине сообщили о рекордном прилете «Искандеров»

    Раскрыта реальная цель второго удара «Орешником». Что о ней известно

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Премьер Британии пригрозил Илону Маску из-за «раздевающей» нейросети

    Военный оценил шансы завершения конфликта на Украине в 2026 году

    В баре нашли отрезанный пенис и кончик языка жертвы бармена-убийцы

    В Германии назвали кратчайший путь к концу НАТО

    Названа следующая цель США после Гренландии

    Клуб НХЛ вывел из обращения номер игрока «Русской пятерки»

    Папарацци сняли интимный момент полуобнаженной Хайди Клум с мужем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok