Бывший СССР
03:28, 13 января 2026Бывший СССР

В Германии ужаснулись ситуацией в Одессе

BZ: Cотрудники ТЦК занимаются произволом в Одессе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Сотрудники одесских территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) избивают местных жителей, а полиция закрывает на это глаза. Об этом сообщает немецкая газета Berliner Zeitung, пообщавшаяся с горожанами.

«Всю грязную работу — преследование или избиение — обычно выполняют мужчины в штатской одежде или сотрудники ТЦК. Полиция в такие моменты отступает и выключает свои нательные видеокамеры», — рассказал собеседник издания.

По его словам, насчитываются десятки случаев злоупотреблений военкомами служебными обязанностями, однако власти замалчивают их действия, обвиняя во всем российскую пропаганду.

В статье также отмечается, что многие украинцы откупаются от ТЦК и больше ничего не слышат о мобилизации.

Ранее украинский военнослужащий Юрий Коновалов рассказал, что сотрудники ТЦК ловят украинцев у банкоматов, чтобы снизить вероятность побега.

    В Германии ужаснулись ситуацией в Одессе

