В итальянской провинции по неизвестной причине резко подскочила смертность

Мэр коммуны Кастильон-Фьорентино: 14 человек погибли с начала 2026 года

Как минимум 14 смертей было зафиксировано с начала 2026 года в итальянской коммуне Кастильон-Фьорентино, где проживает 12 тысяч человек, — такой статистики не наблюдалось даже при эпидемии COVID-19. Об этом пишет издание Corriere Fiorentino со ссылкой на мэра Марио Аньелли.

«В Кастильон-Фьорентино в начале 2026 года умерло слишком много людей. (...) 14 гробов за первые десять дней года — более 10 процентов от числа смертей за весь 2025 год, которых было 133», — отмечается в публикации.

По словам Аньелли, все часовни, капеллы и кладбища в округе переполнены. Он уточнил, что подобного не случалось даже в период пандемии, и заявил, что ему неизвестны причины происходящего. Несмотря на напряженность, специалисты связывают увеличение смертности с сезонными заболеваниями, возрастом и онкологией, что и стало причиной смерти некоторых местных жителей.

