Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
05:58, 13 января 2026Из жизни

В итальянской провинции по неизвестной причине резко подскочила смертность

Мэр коммуны Кастильон-Фьорентино: 14 человек погибли с начала 2026 года
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters

Как минимум 14 смертей было зафиксировано с начала 2026 года в итальянской коммуне Кастильон-Фьорентино, где проживает 12 тысяч человек, — такой статистики не наблюдалось даже при эпидемии COVID-19. Об этом пишет издание Corriere Fiorentino со ссылкой на мэра Марио Аньелли.

«В Кастильон-Фьорентино в начале 2026 года умерло слишком много людей. (...) 14 гробов за первые десять дней года — более 10 процентов от числа смертей за весь 2025 год, которых было 133», — отмечается в публикации.

По словам Аньелли, все часовни, капеллы и кладбища в округе переполнены. Он уточнил, что подобного не случалось даже в период пандемии, и заявил, что ему неизвестны причины происходящего. Несмотря на напряженность, специалисты связывают увеличение смертности с сезонными заболеваниями, возрастом и онкологией, что и стало причиной смерти некоторых местных жителей.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала маловероятным появление новой пандемии COVID-19 в России. По ее словам, вирус был страшным, но постепенно стал мутировать и адаптироваться к популяции. Теперь он перешел в разряд сезонных.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США появился законопроект об аннексии Гренландии. Трампа призвали поторопиться, пока до острова не добралась Россия

    Раскрыта реальная цель второго удара «Орешником». Что о ней известно

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Тигр растерзал школьницу

    Отпуск на семейном курорте был испорчен неожиданным свойством желейных конфет

    Подготовку Украины к выборам описали одной фразой

    В итальянской провинции по неизвестной причине резко подскочила смертность

    Европа предупредила о катастрофе из-за новых планов Трампа

    В США мужчину обвинили в похищении около 100 тел умерших

    В России пришли к неожиданному выводу о США из-за Гренландии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok