12:55, 13 января 2026Культура

В Лувре ужесточили правила посещения музея для иностранцев

Граждане некоторых стран будут платить за вход во французский Лувр вдвое больше
Андрей Шеньшаков

Фото: John Schults / Reuters

В легендарном французском музее Лувр гражданам некоторых стран будут продавать билеты вдвое дороже. Об этом сообщает France 24.

По информации столичных СМИ, с 14 января 2026 года любой взрослый посетитель музея, проживающий за пределами Евросоюза, Исландии, Лихтенштейна и Норвегии, сможет попасть на экспозицию, купив билет за 32 евро, что на 45 процентов больше стандартного билета для европейцев. Также цены в Версальском дворце поднимут до трех евро.

Известно, что больше всего туристов в Лувре приезжают из США, Великобритании и Китая. На фоне решения о повышении цен профсоюзы уже призвали сотрудников музея к забастовке, назвав практику «шокирующей с философской, социальной и человеческой точек зрения».

Ранее стало известно, что французский Лувр закрыли на неопределенный срок из-за забастовки сотрудников музея.

