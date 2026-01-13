Реклама

19:27, 13 января 2026

В Раде допустили мобилизацию экс-министра обороны Украины

Нардеп Гончаренко: ТЦК может мобилизовать экс-министра обороны Украины Шмыгаля
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Территориальные центры комплектования (ТЦК) могут мобилизовать экс-министра обороны Украины Дениса Шмыгаля, поскольку Верховная Рада не поддержала его назначение на новый пост. Об этом заявил в социальных сетях народный депутат Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

«Есть ли у Шмыгаля бронь, чтобы теперь его не забрало ТЦК, ведь его уволили, а на новую должность не назначили?» — задал риторический вопрос нардеп.

Он добавил, что ситуация с отказом Рады от назначения Шмыгаля на новую должность — это свидетельство провальной кадровой политики Владимира Зеленского.

Ранее Верховная Рада не смогла назначить бывшего министра обороны главой Министерства энергетики Украины. Кандидатуру Шмыгаля поддержали 210 членов парламента, еще 4 выступили против назначения, а 33 воздержались от голосования.

