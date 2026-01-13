В Раде заговорили о необходимости эвакуировать жителей Киева

Депутат Рады Кицак: Из-за энергокризиса придется эвакуировать жителей Киева

Властям, вероятно, придется эвакуировать жителей Киева в связи с энергетическим кризисом, вызванным перебоями с электричеством и теплоснабжением. Такой исход событий допустил депутат Верховной Рады Богдан Кицак в эфире Вечiр.LIVE.

По его словам, эта необходимость настанет в случае, если из-за распространенных отключений возникнет угроза взрыва сетей целых жилых кварталов.

Народный депутат отметил, что пока неясно, ведутся ли разговоры с киевлянами о подобных сценариях. Он выразил надежду, что во время сессии Киевсовета 14 января будет выделено финансирование, которое направят на предотвращение критических последствий и планирование возможной эвакуации.