В России оценили идею использования полиграфа при покупке квартир

Финансист Трепольский: Показания полиграфа при покупке жилья не имеют силы

Показания полиграфа не имеют юридической силы, поэтому россиянам при покупке квартир логично пользоваться услугами видеофиксации сделки у нотариуса. Об этом «Газете.Ru» заявил эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

Он назвал использование полиграфа психологическим инструментом и способом опознать «чистоту намерений» продавца. Однако полиграф фиксирует только психофизиологические реакции, а не объективную истину. Продавец может верить, что не планирует оспаривать сделку, но в будущем ситуация может измениться. В суде показания полиграфа также не будут иметь силы.

Суд руководствуется такими доказательствами, как справки из психоневрологического диспансера, медицинские освидетельствования на момент сделки и нотариальные удостоверения.

Вместо внедрения полиграфа специалист предложил внедрить обязательную видеофиксацию всех сделок у нотариуса и расширение ответственности страховых компаний за титульное страхование.

Ранее юрист Иван Соловьев предложил выделять пострадавшим от квартирных аферистов россиянам новое жилье. Часть пенсионеров, продавших жилье под давлением третьих лиц, можно приютить у родственников, если такая возможность имеется.