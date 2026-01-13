В России задумались о пошлинах на один вид товаров

Минпромторг: Власти рассмотрят меры защиты рынка редкоземельных металлов

Власти России задумались о мерах защиты отечественного рынка редкоземельных металлов. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минпромторга сообщает РИА Новости.

В ведомстве отмечают, что рассмотрят в том числе возможность введения пошлин на этот вид товаров.

«По мере необходимости и в соответствии с обязательствами Российской Федерации в ВТО, Минпромторгом совместно с заинтересованными ФОИВ будут рассматриваться меры таможенно-тарифного и нетарифного регулирования защиты рынка», —пояснили в Минпромторге.

Сейчас меры по защите рынка предпринимаются системно по широкому спектру номенклатуры промышленной продукции в зависимости от готовности промышленности РФ в полной мере обеспечить спрос на внутреннем рынке собственным производством.

В рамках принятого Минприроды проекта ожидается увеличение объемов выпуска продукции по редким и редкоземельным металлам с 29 миллиардов до 100 миллиардов рублей к 2030 году. Для отечественных производителей предусмотрены адресные субсидии.

Ранее стало известно, что в четырех регионах России запустят пилотные проекты по извлечению драгоценных металлов из отходов недропользования и производства. Проекты по рекультивации ранее нарушенных разработкой месторождений и переработке техногенных образований с извлечением из них полезных и ценных компонентов, включая редкие и редкоземельные металлы, запущены по поручению президента России Владимира Путина в Мурманской, Московской, Тульской областях, а также в Башкирии.