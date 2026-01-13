В российском регионе произошло мощное землетрясение

У берегов Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,2

У берегов Курильских островов во вторник, 13 января, зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 5,2. Внимание на стихийное бедствие в российском регионе обратили на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки произошли в 17:22 по местному времени (11:22 мск). Их эпицентр располагался в 137 километрах к юго-востоку от Курильска. Очаг залегал на глубине 6 километров.

Накануне сопоставимое по силе землетрясение зафиксировали на Камчатке — его магнитуду сейсмологи оценили в 5,0. Эпицентр подземных толчков находился в 53 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского.