На Камчатке произошло мощное землетрясение

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,0

На Камчатке в понедельник, 12 января, зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 5,0. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки произошли в 18:21 по местному времени (09:21 мск). Их эпицентр располагался в 53 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 71 километр.

Двумя днями ранее в регионе зарегистрировали еще более мощное землетрясение, магнитуду которого сейсмологи оценили в 5,8. Его эпицентр располагался в 178 километрах от Петропавловска-Камчатского, а очаг залегал на глубине 25,8 километра.