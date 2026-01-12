Реклама

13:42, 12 января 2026Экономика

На Камчатке произошло мощное землетрясение

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,0
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

На Камчатке в понедельник, 12 января, зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 5,0. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки произошли в 18:21 по местному времени (09:21 мск). Их эпицентр располагался в 53 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 71 километр.

Двумя днями ранее в регионе зарегистрировали еще более мощное землетрясение, магнитуду которого сейсмологи оценили в 5,8. Его эпицентр располагался в 178 километрах от Петропавловска-Камчатского, а очаг залегал на глубине 25,8 километра.

