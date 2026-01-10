У берегов региона России произошло землетрясение

На Камчатке произошло землетрясение

В акватории Тихого океана у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,8. Об этом сообщил филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН.

По данным ученых, землетрясение произошло в 19:57 (10:57 по московскому времени). Эпицентр располагался в 178 километрах от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 25,8 километра.

Сейсмологи отметили, что на основной территории Петропавловска-Камчатского землетрясение ощущалось силой два балла. В отдельных районах региона России толчки доходили до трех баллов.

По информации МЧС, также были зафиксированы четыре не ощущаемых в населенных пунктах афтершока.

Ранее сообщалось, что 6 января в Японии произошло землетрясение магнитудой 6,4, за которым последовали еще три афтершока.