В сети появилось видео погони дрона за военной техникой ВСУ

Рогозин опубликовал видео погони ФПВ-дрона за военной техникой ВСУ

В сети появилось видео погони FPV-дрона «Князь Вандал Новгородский» за военной техникой Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его опубликовал в своем Telegram-канале сенатор России от Запорожской области, командир Центра специального назначения (ЦСН) беспилотных систем «Барс-Сармат» Дмитрий Рогозин.

«На моей памяти, это, пожалуй, лучшее видео погони ФПВ-дрона "Князь Вандал Новгородский" за транспортным средством противника. Боевой расчет "Футболиста" ЦСН БАРС-САРМАТ против BMW командира полка "Люфтваффе" ВС Украины», — говорится в сообщении.

По его словам, оператор работал на пределе излета катушки, начав преследование с расстояния в 13километров. Он предложил представить, какие эмоции были в блиндаже российского боевого расчета, а также пассажиров и водителя BMW.

Ранее бойцы Вооруженных сил России обнаружили ангар, в котором украинские военные пытались спрятать танк. Видео с уничтожением вражеской техники также опубликовал Рогозин.