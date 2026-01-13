Реклама

07:05, 13 января 2026

В сети высмеяли совместное фото Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер с непристойным жестом

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Christopher Polk / 2026GG / Penske Media via Getty Images

Пользователи сети высмеяли совместное фото актера Тимоти Шаламе и телезвезды Кайли Дженнер, на котором она показала непристойный жест. Соответствующие комментарии появились на странице издания Page Six в X (ранее — Twitter).

Возлюбленных запечатлели во время церемонии вручения премии «Золотой глобус». Знаменитости сидели за столом и позировали фотографам. 30-летний актер смотрел прямо в камеру, а 28-летняя предпринимательница высунула язык и продемонстрировала два средних пальца.

Юзеры, в свою очередь, принялись шутить над звездным снимком в комментариях. «Сумасшедшая девушка и спокойный парень», «Похоже, Тимоти устал от поведения Кайли», «Кайли, прояви хоть немного такта! Даже Тимоти выглядит раздраженным», «Кайли пытается казаться плохой девчонкой», «Интересно, сколько им заплатили за кринжовое фото», «Впервые в приличном наряде, но ведет себя отвратительно», — обсуждали они.

Ранее сообщалось, что Кайли Дженнер и Тимоти Шаламе поцеловались на «Золотом глобусе».

