Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер поцеловались на «Золотом глобусе»

Актер Тимоти Шаламе и модель Кайли Дженнер поцеловались на «Золотом глобусе»

Франко-американский актер Тимоти Шаламе и модель, телезвезда и бизнесвумен Кайли Дженнер поцеловались на прошедшей в Лос-Анджелесе премии «Золотой глобус». Соответствующие кадры появились на странице CBS в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

30-летний артист и 28-летняя блогерша вновь появились вместе на публике после слухов о расставании. Так, Дженнер не позировала на красной дорожке церемонии вместе с возлюбленным, однако присоединилась к нему в отеле Beverly Hilton. Она предстала перед камерами в облегающем серебристом платье бренда Ashi Studio, украшенном пайетками. В свою очередь, Шаламе запечатлели в черном костюме, жилете, футболке и ботинках.

Актер получил «Золотой глобус» за роль в фильме «Марти Великолепный» и адресовал слова благодарности возлюбленной и близким, отмечает People. «Огромное спасибо моим родителям и избраннице. Я люблю вас», — заявил он.

В ноябре 2025 года Тимоти Шаламе впервые прокомментировал отношения с Кайли Дженнер.