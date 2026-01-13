Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:28, 13 января 2026Мир

В Словакии оправдали одобрившего действия России на Украине экс-министра

DN: Суд в Словакии оправдал одобрившего действия РФ на Украине экс-министра
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В Словакии Верховный суд подтвердил оправдательный приговор нижестоящей инстанции в отношении экс-главы Минюста страны Штефана Гарабина. Ранее словацкий политик выразил «одобрение действиям РФ на Украине», информирует издание Denník N.

В мае 2022 СМИ писали о том, что Гарабин был задержан за материал, опубликованный им в соцсетях в начале российской специальной военной операции на Украине. После дачи показаний политика отпустили. В июне 2023 года прокуратура выдвинула против него обвинение по статье, максимальное наказание по которой предполагает три года лишения свободы.

«Верховный суд подтвердил оправдательный приговор Специализированного суда по уголовным делам от мая 2025 года», — говорится в статье.

Обжаловать приговор пыталась прокуратура, но ее жалоба была отклонена. Как уточняется, Гарабину было предъявлено обвинение в проступке, связанном с «одобрением преступных деяний и действиями, которые порочат нацию или расу». Сам политик заявлял о своей невиновности.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что ненависть к русским является единственным навыком Европейского союза. Политик также подчеркнул, что конкурентоспособность Евросоюза падает, а в объединении возникают разногласия.

До этого Фицо призвал заменить Каю Каллас на посту верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России обсуждают «важную отставку» генерала, который годами командует в зоне СВО. Его снова обвиняют в неоправданных потерях

    Россиянам хотят пересаживать органы «генетически идеальных» свиней. Чем это может закончиться

    У «Орешника» есть всего одна уязвимость. Как можно сбить ракету, которая потрясла Запад

    Трамп заявил о безразличии к судьбе соглашения о торговле США с двумя странами

    Лукашенко высказался о пути «ошалевшего» мира в 2026 году

    Генсек НАТО сменил цель Киева в конфликте с победы на выживание

    Трамп призвал союзников покинуть Иран

    Экс-аналитик ЦРУ раскрыл тяжелую правду о ситуации на Украине

    Мощное уничтожение контратакующей пехоты ВСУ сняли на видео

    Следком возбудил уголовное дело по факту нападения обезьяны на ребенка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok