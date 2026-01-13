DN: Суд в Словакии оправдал одобрившего действия РФ на Украине экс-министра

В Словакии Верховный суд подтвердил оправдательный приговор нижестоящей инстанции в отношении экс-главы Минюста страны Штефана Гарабина. Ранее словацкий политик выразил «одобрение действиям РФ на Украине», информирует издание Denník N.

В мае 2022 СМИ писали о том, что Гарабин был задержан за материал, опубликованный им в соцсетях в начале российской специальной военной операции на Украине. После дачи показаний политика отпустили. В июне 2023 года прокуратура выдвинула против него обвинение по статье, максимальное наказание по которой предполагает три года лишения свободы.

«Верховный суд подтвердил оправдательный приговор Специализированного суда по уголовным делам от мая 2025 года», — говорится в статье.

Обжаловать приговор пыталась прокуратура, но ее жалоба была отклонена. Как уточняется, Гарабину было предъявлено обвинение в проступке, связанном с «одобрением преступных деяний и действиями, которые порочат нацию или расу». Сам политик заявлял о своей невиновности.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что ненависть к русским является единственным навыком Европейского союза. Политик также подчеркнул, что конкурентоспособность Евросоюза падает, а в объединении возникают разногласия.

До этого Фицо призвал заменить Каю Каллас на посту верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности.