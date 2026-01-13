В США мужчину обвинили в похищении около 100 тел умерших

Sky News: В США арестовали мужчину за кражу сотен человеческих останков

В пригороде Филадельфии (штат Пенсильвания) полиция задержала 34-летнего мужчину с детскими телами и человеческими костями. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Уточняется, что 34-летнего Джонатана Герлаха задержали на кладбище, когда он шел к машине с ломом в руке и сумкой, в которой обнаружили мумифицированные останки двух маленьких детей, три черепа и другие кости. Позднее во время обыска в его доме правоохранители нашли целый склад частей тел, а также ювелирные украшения. Отмечается, что некоторым останкам более 100 лет.

Его подозревают во взломе более 26 склепов и мавзолеев.

Ранее сообщалось, что в США вынесли приговор жительнице штата Арканзас, которая продала 24 коробки с человеческими органами и частями тел «коллекционеру странностей» из интернета. Тот успел заплатить ей 10 тысяч долларов за два зародыша, череп, мозг, груди, пупок, яички и другие человеческие органы.