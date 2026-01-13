Филиппо: ЕК хочет создать европейскую армию ради Украины, а не Гренландии

План Еврокомиссии по созданию европейской армии под предлогом защиты военной независимости и Гренландии на самом деле разработан в интересах Украины. Такое мнение выразил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в эфире YouTube-канала.

«Когда она [глава ЕК Урсула фон дер Ляйен] упоминает Гренландию, то подразумевает Украину, используя Гренландию как предлог для защиты от якобы российской угрозы», — заявил он, добавив, что это «легко читается между строк».

Как утверждает Филиппо, попытки фон дер Ляйен и еврокомиссара по вопросам обороны и космосу Андрюса Кубилюса объединить Евросоюз посредством единой армии ничем не помогут в случае прямой агрессии США.

Ранее Кубилюс заявил, что Евросоюзу необходимо создать собственные вооруженные силы, численность которых составит минимум 100 тысяч человек. Они должны заменить контингент США, который Вашингтон намеревается вывести из Европы.