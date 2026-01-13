Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:53, 13 января 2026Мир

Во Франции назвали истинную цель плана ЕК по созданию европейской армии

Филиппо: ЕК хочет создать европейскую армию ради Украины, а не Гренландии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

План Еврокомиссии по созданию европейской армии под предлогом защиты военной независимости и Гренландии на самом деле разработан в интересах Украины. Такое мнение выразил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в эфире YouTube-канала.

«Когда она [глава ЕК Урсула фон дер Ляйен] упоминает Гренландию, то подразумевает Украину, используя Гренландию как предлог для защиты от якобы российской угрозы», — заявил он, добавив, что это «легко читается между строк».

Как утверждает Филиппо, попытки фон дер Ляйен и еврокомиссара по вопросам обороны и космосу Андрюса Кубилюса объединить Евросоюз посредством единой армии ничем не помогут в случае прямой агрессии США.

Ранее Кубилюс заявил, что Евросоюзу необходимо создать собственные вооруженные силы, численность которых составит минимум 100 тысяч человек. Они должны заменить контингент США, который Вашингтон намеревается вывести из Европы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Попкорн получился, запасайтесь!» Российские дроны атаковали под Одессой суда с кукурузой и подсолнечным маслом

    Раскрыта реальная цель второго удара «Орешником». Что о ней известно

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Мужчину поймали на кладбище с мумиями детей и тремя черепами в сумке

    Мужчинам назвали требующие обращения к врачу симптомы во время секса

    Россия пригрозила Украине из-за атак по мирным жителям

    Экс-советник Трампа раскрыл план ЕС по украинскому конфликту

    Украина подверглась массированному удару

    Во Франции назвали истинную цель плана ЕК по созданию европейской армии

    Юрист раскрыл приводящие к снижению пенсии ошибки в трудовой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok