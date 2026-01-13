Во Франции сочли крайне опасным план Европы по защите от России

Политик Филиппо назвал крайне опасным план ЕК по созданию европейской армии

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал крайне опасной идею о создании единой европейской армии якобы с целью защиты от «угрозы» со стороны России. Об этом он высказался в соцсети X.

По словам политика, заявление еврокомиссара по обороне и космосу Андрюса Кубилюса о поддержке в Евросоюзе создания собственных вооруженных сил стало настоящей сенсацией. «Разумеется, это преподнесли под предлогом якобы российской угрозы!» — написал он.

Однако, как считает Филиппо, на самом деле европейская армия «будет в первую очередь нацелена на подавление тех, кто хочет выйти из ЕС».

Ранее Кубилюс заявил, что ЕС необходимо создать собственные вооруженные силы, численность которых составит минимум 100 тысяч человек. Они должны заменить контингент США, который Вашингтон намеревается вывести из Европы.