Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:40, 13 января 2026Мир

Во Франции сочли крайне опасным план Европы по защите от России

Политик Филиппо назвал крайне опасным план ЕК по созданию европейской армии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Barbara Neyman / Globallookpress.com

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал крайне опасной идею о создании единой европейской армии якобы с целью защиты от «угрозы» со стороны России. Об этом он высказался в соцсети X.

По словам политика, заявление еврокомиссара по обороне и космосу Андрюса Кубилюса о поддержке в Евросоюзе создания собственных вооруженных сил стало настоящей сенсацией. «Разумеется, это преподнесли под предлогом якобы российской угрозы!» — написал он.

Однако, как считает Филиппо, на самом деле европейская армия «будет в первую очередь нацелена на подавление тех, кто хочет выйти из ЕС».

Ранее Кубилюс заявил, что ЕС необходимо создать собственные вооруженные силы, численность которых составит минимум 100 тысяч человек. Они должны заменить контингент США, который Вашингтон намеревается вывести из Европы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Попкорн получился, запасайтесь!» Российские дроны атаковали под Одессой суда с кукурузой и подсолнечным маслом

    Раскрыта реальная цель второго удара «Орешником». Что о ней известно

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Маск захотел добиться опеки над годовалым ребенком из-за ЛГБТ

    Учительница занялась сексом с 14-летним школьником на парковке супермаркета

    Назван неочевидный предвестник деменции

    Россия назвала условие для прекращения военных действий на Украине

    Министр войны США заявил об очистке армии от «мусора» и «чуваков в платьях»

    США в ООН забеспокоились из-за применения Россией «Орешника»

    Во Франции сочли крайне опасным план Европы по защите от России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok