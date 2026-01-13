Водитель автобуса в российском регионе выслушал приговор из-за резонансной аварии

В Амурской области суд оштрафовал водителя междугороднего автобуса за аварию

Благовещенский городской суд в Амурской области приговорил водителя междугороднего автобус к штрафу в 100 тысяч рублей за аварию на трассе с автомобилем Toyota Crown. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Мужчину признали виновным по статье 238 УК РФ. Осужденный активно содействовал следствию и раскаялся в содеянном. При этом после аварии он сам находился в тяжелом состоянии.

По версии следствия, водитель, управлявший автобусом марки IVECO на 19 мест, во время рейса из Свободного в Благовещенск неоднократно останавливался и брал дополнительных пассажиров, разрешая части из них ехать стоя. Некоторые пассажиры не были пристегнуты. В результате ДТП более 20 человек получили травмы, в том числе тяжелые.

Сам водитель объяснял перевозку дополнительных пассажиров желанием помочь тем, кому срочно нужно было уехать.

Авария произошла 2 сентября 2025 года из-за выезда на встречную полосу нетрезвого водителя Toyota, который позже не выжил.

Ранее в Госавтоинспекции России подвели итоги аварийности на дорогах страны в период новогодних каникул.

