Военкор Руденко назвал Сырского дураком из-за его заявления о планах России в Одессе

Военкор Андрей Руденко назвал главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского дураком после его заявления о планах России войти в Одессу и завершить украинский конфликт. Он этом он написал в своем Telegram-канале.

«Чистый дурак! Почему имела? Я уверен, что планы не изменились. Все цели СВО будут достигнуты, именно так сказал наш президент [Владимир Путин]», — заявил он.

По словам военкора, одна из главнейших целей России — это освобождение русских земель. Он подчеркнул, что Сырский ошибся, и Москва не остановится на Одессе. «Киев тоже русский город», — заключил он.

Ранее Сырский отчитался о ситуации на фронте перед командующим Сухопутными войсками США в Европе и Африке Кристофером Донахью. Главком также заявил, что Украина хочет получить от США дополнительные системы ПВО.