Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:28, 13 января 2026Бывший СССР

Военкор Руденко назвал Сырского дураком из-за его заявления о планах России в Одессе

Военкор Руденко назвал Сырского дураком из-за слов о планах России в Одессе
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Nina Liashonok / Reuters

Военкор Андрей Руденко назвал главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского дураком после его заявления о планах России войти в Одессу и завершить украинский конфликт. Он этом он написал в своем Telegram-канале.

«Чистый дурак! Почему имела? Я уверен, что планы не изменились. Все цели СВО будут достигнуты, именно так сказал наш президент [Владимир Путин]», — заявил он.

По словам военкора, одна из главнейших целей России — это освобождение русских земель. Он подчеркнул, что Сырский ошибся, и Москва не остановится на Одессе. «Киев тоже русский город», — заключил он.

Ранее Сырский отчитался о ситуации на фронте перед командующим Сухопутными войсками США в Европе и Африке Кристофером Донахью. Главком также заявил, что Украина хочет получить от США дополнительные системы ПВО.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России назвали возможную причину отставки командующего на СВО генерала

    «Там сейчас сосредоточены деньги». Где лучше искать работу в 2026 году

    «Цель — заставить купить больше». Как россиян обманывают в магазинах и на маркетплейсах

    Школьник насмерть забил россиянина в новогоднюю ночь

    В России отреагировали на удар Украины по нефтяным танкерам в Черном море

    Три танка ЦАХАЛ открыли огонь в сторону патруля испанских миротворцев

    Мировые цены на серебро достигли максимума

    Случайно выбившим зуб россиянам назвали меры экстренной самопомощи

    Военкор Руденко назвал Сырского дураком из-за его заявления о планах России в Одессе

    Задержание мужчины с крупной партией наркотиков в такси попало на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok