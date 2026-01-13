Реклама

14:27, 13 января 2026

Врач дала шесть советов для снижения риска заразиться гриппом

Эпидемиолог Гильем: Для снижения риска заразиться гриппом нужно часто мыть руки
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: F Cary Snyder / Unsplash

Эпидемиолог Патрисия Гильем заявила, что, чтобы снизить риск заражения гриппом зимой, необходимо следовать шести простым советам. Их она дала в разговоре с изданием Infobae.

Во-первых, по словам Гильем, необходимо часто мыть руки с мылом. Процедура должна занимать не менее 20 секунд. Если по тем или иным причинам нет доступа к воде, то можно воспользоваться дезинфицирующим средством для рук с содержанием спирта не менее 60 процентов, добавила она.

Во-вторых, врач призвала поддерживать иммунитет с помощью правильного питания, крепкого сна, физической активности и минимизации стресса. В-третьих, стоит избегать резких перепадов температур. Четвертым советом от медика является регулярное проветривание помещений. Две заключительные ее рекомендации — не контактировать с больными людьми и пить много воды.

Ранее инфекционист Эдимилсон Миговски призвал отказаться от поцелуев умершего человека в лоб на похоронах. Он предупредил, что такая традиция чревата возникновением опасных заболеваний.

