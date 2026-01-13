Реклама

18:32, 13 января 2026Забота о себе

Врач успокоила набравших вес после новогодних праздников россиян

Врач Павлова: Набранный в новогодние праздники вес уходит в течение 1-2 недель
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Eternas / Shutterstock / Fotodom

Эндокринолог Зухра Павлова успокоила россиян, которые во время новогодних праздников набрали несколько лишних килограммов. На эту тему она высказалась в своем Telegram-канале.

По словам Павловой, на новогодних каникулах вес растет по нескольким причинам. Во-первых, в организме происходит задержка воды из-за употребления большого количества соли и углеводов. Второй причиной являются большие порции за новогодним столом, добавила доктор. Кроме того, сбившийся режим сна может приводить к метаболическим сдвигам.

Однако Павлова подчеркнула: хорошая новость заключается в том, что прирост веса является временным. «Обычно при возвращении к обычному режиму часть веса уходит сама в течение одной-двух недель», — подчеркнула врач.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, как восстановиться после праздников. Она посоветовала сократить количество копченостей в рационе.

