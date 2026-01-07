Диетолог дала советы для восстановления после праздников

Соломатина: После праздников нужно ввести в рацион супы, каши, овощи и белок

Для восстановления режима питания после праздников нужно ввести в рацион супы, каши, овощи и белок. Об этом заявила диетолог Елена Соломатина в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

«Сейчас все нужно вывести, подремонтировать, поэтому помогут такие обволакивающие каши, супы», — отметила она.

По словам диетолога, необходимо есть меньше соли и копченостей. Кроме того, для восстановления важны полноценный сон, частое дробное питание и прогулки на свежем воздухе.

Она подчеркнула, что при недостатке сна организм требует высокоэнергетическую, сладкую и жирную еду.

