09:30, 13 января 2026Наука и техника

ВС России применили «Сириус-82»

ВС РФ применили катеры «Сириус-82» для пресечения попыток ВСУ форсировать Днепр
Иван Потапов
Иван Потапов

Кадр: Минобороны России

Вооруженные силы (ВС) России применили безэкипажные катеры (БЭК) «Сириус-82» для пресечения попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) форсировать реку Днепр. Об этом сообщает Минобороны России.

По данным военного ведомства, российский БЭК способен переносить пару якорных речных мин (ЯРМ). Также «Сириус-82» может использоваться не только для постановки минных заграждений, но и в качестве минного разградителя и ударного катера.

В декабре российский офицер с позывным Медведь рассказал РИА Новости, что российские десантники не дают подразделениям ВСУ форсировать Днепр в Херсонской области.

В ноябре газета «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны России сообщила, что войска радиационной, химической и биологической защиты начали вооружать БЭКами.

