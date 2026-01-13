ВСУ разместили пункт управления БПЛА в здании школы, однако солдаты ВС России выбили их оттуда. Об этом РИА Новости рассказал стрелок группировки войск «Восток» с позывным Мансур.
Военный сообщил, что российские войска освобождали Гуляйполе, штурмовали опорные пункты.
«В школе там противник засел — тоже штурмовали. У них там был пункт управления БПЛА, дроны, отстреливались», — рассказал стрелок.
Мансур уточнил, что солдаты зашли, «штурманули — все удачно, все нормально».
Боец с позывным Шуруп рассказал, что штурмовые подразделения ВС России при зачистке Гуляйполя в Запорожской области уничтожили до 200 украинских солдат.
Журналист Владимир Бойко заявлял, что крах ВСУ в Гуляйполе связан с высоким уровнем дезертирства.