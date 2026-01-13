В Word нашли секрет спустя 30 лет

В Word нашли секретные титры, которые Microsoft спрятала 30 лет назад

В текстовом редакторе Word из Microsoft Office обнаружили секрет, который был спрятан в программу почти 30 лет назад. Об этом в своем X заявил блогер под ником Albacore.

По словам энтузиаста, ему удалось обнаружить в старой версии Word пасхальное яйцо (easter egg) — так называют разновидность секрета, который оставляют в программных обеспечениях (ПО) или играх их создатели. Оказалось, что если произвести определенные манипуляции с редактором, то на экране появятся титры с именами разработчиков программы.

Для этого нужно открыть Word, переместить несколько раз стандартную панель инструментов из одного угла в другой, а после этого отправить запрос с текстом This is not a contest («Это не соревнование») встроенному помощнику. После этого программа запустит титры с именами инженеров, работавших над созданием текстового редактора.

По словам Albacore, эту тайну оказалось крайне сложно найти — и не только из-за неочевидной последовательности действий, запускавшей титры. На компьютере должна быть установлена определенная версия пакета программ Office 97. Также в системных часах должен быть установлен 1997 год.

